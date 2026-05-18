Alle Maioliche di Faenza tornano le attività dedicate alla fattoria

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, il Centro Commerciale Le Maioliche organizza due pomeriggi dedicati alle attività sulla fattoria. L’evento si rivolge ai bambini e mira a coinvolgerli con giochi e laboratori legati al mondo agricolo. La manifestazione si svolge in due giorni consecutivi e si svolge nel pomeriggio, offrendo un’occasione di svago per le famiglie che frequentano il centro commerciale. L’iniziativa si tiene nelle aree dedicate alle attività per i più piccoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sabato 23 e domenica 24 maggio tornano le attività dedicate al mondo della fattoria, con due pomeriggi pensati per far divertire i più piccoli al Centro Commerciale Le Maioliche. Sabato 23 Maggio dalle 16:00 alle 19:00, si terrà un laboratorio creativo in cui i più piccoli potranno realizzare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alle Maioliche di Faenza arriva "Pompieropoli"Venerdì 24 aprile Le Maioliche di Faenza arriva Pompieropoli, l’evento dedicato ai più piccoli che trasforma il pomeriggio in un’esperienza piena di... Leggi anche: Camilla dalla Luna live show alle Maioliche di Faenza Star Space e Maiolifarm: alle Maioliche di Faenza tre giorni dedicati a scienza, giochi e naturaTre giornate dedicate a scienza, tecnologia, creatività e natura al Centro Commerciale Le Maioliche di Faenza, che tra il 15 e il 17 maggio ospiterà gli ... ravennanotizie.it Minicuccioli e Luna Show alle Maioliche di Faenza: due giornate di eventi per le famiglieFine settimana all’insegna del divertimento per grandi e piccoli al Centro Commerciale Le Maioliche di Faenza, che propone due appuntamenti dedicati alle ... ravennanotizie.it