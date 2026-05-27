In Emilia-Romagna, molte piccole e medie imprese continuano a fare affidamento principalmente sul credito bancario, senza utilizzare strumenti alternativi di finanziamento. Questi strumenti potrebbero supportare investimenti, crescita e innovazione.

In Emilia-Romagna molte imprese, soprattutto piccole e medie, continuano ad affidarsi quasi esclusivamente al credito bancario senza conoscere strumenti alternativi di finanziamento capaci di sostenere investimenti, crescita e innovazione. Una lacuna che riguarda anche numerosi enti del Terzo Settore e che secondo B.More, società di consulenza integrata attiva in Emilia, nasce soprattutto da una carenza di cultura finanziaria. "Le imprese emiliane sono eccellenti sul piano produttivo e dell’innovazione, ma raramente hanno un’expertise finanziaria adeguata alla fase di forte instabilità che stiamo vivendo", spiega Francesco Maccione, responsabile dell’area credito e finanza agevolata di B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Facciamo crescere imprese e Terzo Settore, nuove fonti di finanziamento"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How He Built a $700K Concrete Business in 7 Months While Working Full-Time

Notizie e thread social correlati

Imprese e formazione, Schifani: "Facciamo crescere con investimenti e profili qualificati"Il presidente del Senato ha annunciato un piano che prevede investimenti nelle attività produttive, con l’obiettivo di favorire la crescita economica.

Terzo settore, “Welfare che impresa”: finanziamento agevolato fino a 50mila euroÈ iniziata la decima edizione del programma di capacity building dedicato al terzo settore, intitolato “Welfare che impresa”.

Temi più discussi: Facciamo crescere imprese e Terzo Settore, nuove fonti di finanziamento; Filantropia in Sicilia: pensieri e riflessioni, l’intervista al Gruppo Guercio; Dieci scelte di campo dalla sicurezza alla sanità, Fabio Pipinato: Le Primarie delle idee perché non basta unirsi contro una coalizione.

Vuoi più clienti per la tua attività? Strategie social personalizzate, grafiche professionali e comunicazione efficace per far crescere il tuo business. WhatsApp: 353 499 8156 Contattaci ora?? Francesco & Chiara Comunicazione x.com

Intesa Sanpaolo premia dieci Imprese Vincenti del Terzo Settore: focus su inclusione, sostenibilità e impatto socialeLe imprese selezionate si sono distinte per la capacità di coniugare sostenibilità economica e impatto sociale, adottando modelli organizzativi innovativi e criteri ESG, con ricadute positive in termi ... affaritaliani.it

Un bando per far crescere competenze e formazione negli enti di Terzo settoreFondazione Cattolica ha lanciato una nuova edizione del bando People Raising, che pone ancora una volta al centro le persone come risorsa strategica per la crescita e l’innovazione del Terzo settore ... vita.it