La rivalità Antonelli-Russell nella Sprint di F1 in Canada mette a rischio una Mercedes senza gerarchie

Notizia in breve

Durante la Sprint del Gran Premio in Canada, i team radio tra i due piloti di una scuderia sono stati accesi e verbali. Uno dei piloti italiani ha criticato duramente il compagno di squadra, portando il team manager a intervenire, chiedendo di discutere la situazione internamente. La tensione tra i due è evidente, mentre la squadra si trova a gestire una situazione delicata senza una gerarchia chiara tra i piloti.