La rivalità Antonelli-Russell nella Sprint di F1 in Canada mette a rischio una Mercedes senza gerarchie
Durante la Sprint del Gran Premio in Canada, i team radio tra i due piloti di una scuderia sono stati accesi e verbali. Uno dei piloti italiani ha criticato duramente il compagno di squadra, portando il team manager a intervenire, chiedendo di discutere la situazione internamente. La tensione tra i due è evidente, mentre la squadra si trova a gestire una situazione delicata senza una gerarchia chiara tra i piloti.
I Team Radio infuocati del pilota italiano contro il compagno di scuderia durante la Sprint del Gp a Montreal hanno spinto Toto Wolff a intervenire: "Adesso basta! Ne parliamo tra di noi". Cosa è successo in pista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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