Antonelli e le partenze difficili così la Mercedes lo aiuterà in Canada

Durante il Gran Premio in Canada, il pilota ha affrontato diverse difficoltà nelle partenze, con la scuderia che ha deciso di intervenire adottando nuove soluzioni tecniche. Kimi Raikkonen, invece, si è dimostrato competitivo durante la gara, eccetto un avvio che ha complicato la sua corsa. La Mercedes ha annunciato interventi mirati per migliorare le partenze del suo driver, puntando a ottimizzare le prestazioni nelle prossime gare.

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Dopo tre vittorie nelle prime quattro gare e il primo posto in classifica, Kimi Antonelli è un serio candidato alla conquista del titolo mondiale. La gara di Miami è stata una definitiva consacrazione tra i piloti top in questa stagione, considerando anche il fatto oggettivo che in Florida la sua W17 non era la vettura in assoluto più competitiva, davanti aveva la McLaren MCL40 aggiornata di Norris e Piastri. Ciò nonostante, anche in Florida la partenza è rimasta la fase più critica per Kimi, protagonista di un abbrivio lento che di fatto non ha messo a frutto la pole position conquistata il sabato. I problemi al via, per contro, non sembrano riguardare Russell, decisamente meno in difficoltà rispetto al compagno di squadra, nonostante i limiti mostrati dalla W17 se paragonati, ad esempio, alle partenze della Ferrari SF-26.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Antonelli e le partenze difficili, così la Mercedes lo aiuterà in Canada ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gp di Miami di F1, Antonelli vince la gara: “Lavoro strepitoso della Mercedes. Ora testa al Canada”Miami, 3 maggio 2026 – Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e resta leader del Mondiale di Formula 1. Antonelli al lavoro sulle partenze: Kimi studia lo stacco al via per diventare imprendibileLa Formula 1 si ferma, ma il lavoro dei suoi protagonisti, in fabbrica e in pista, in queste cinque settimane sarà più intenso che mai. Temi più discussi: Antonelli vince ancora ma rimane il nodo partenze per Mercedes, Wolff: Inaccettabile; Kimi Antonelli: Migliorare la partenza come Sinner il servizio? C'è tanto da fare; Antonelli duro con la Mercedes: Partenze inaccettabili, dobbiamo migliorare; Kimi Antonelli tormentato dal suo unico difetto anche dopo Miami: Partenze inaccettabili. Continuano i problemi di #Antonelli nelle partenze: l'analisi x.com Antonelli duro con la Mercedes: Partenze inaccettabili, dobbiamo migliorare - reddit.com reddit Kimi Antonelli arriva al GP di Miami da leader del mondiale e analizza il momento della Mercedes. Il pilota italiano traccia le aspettative per il quarto appuntamento stagionaleKimi Antonelli arriva a Miami in qualità di leader del campionato. Un traguardo - se così possiamo definirlo - raggiunto con due vittorie e due pole position consecutive in territorio asiatico. La ... formulacritica.it Antonelli sbaglia al via (e non solo): Che peccato per la partenza… Poi ero troppo arrabbiatoIl commento a caldo di Andrea Kimi Antonelli dopo gli errori commessi nella Sprint Race del GP Miami 2026 di Formula 1 ... formulapassion.it