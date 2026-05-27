Federico Barba ha vinto lo scudetto e il premio di miglior giocatore in Indonesia. L’ex calciatore del Benevento aveva scelto di trasferirsi in Asia, sorprendendo molti. Alla fine, i risultati hanno confermato la validità della sua decisione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Aveva sorpreso tutti con la scelta di andare a giocare in Indonesia l’ex giallorosso Federico Barba, ma alla fine i fatti gli hanno dato ragione. Il difensore, nel Sannio protagonista della promozione in A con il Benevento dei record di Inzaghi, ha vinto lo scudetto con il Persib Bandung risultando anche il miglior giocatore della stagione. Un double straordinario per un calciatore che in giallorosso ha lasciato un ottimo ricordo e che a 32 anni potrebbe essere un profilo ancora molto interessante per il mercato italiano. Il Persib Bandung è di proprietà di Erick Thohir, nome noto in Italia per essere stato proprietario dell’Inter. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Benevento, Barba ottiene il double: scudetto e miglior giocatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trionfo Inter: Chivu, il "semideb" che ha riscritto la storia. Scudetto da giocatore e da allenatore. E adesso caccia al "double"L'Inter ha concluso la stagione con un successo importante, conquistando sia lo scudetto da giocatore che da allenatore per un ex calciatore che ha...

Scarpitti resta a Benevento: rinnovo dopo il double storicoIl GG Team Wear Benevento 5 ha annunciato il prolungamento del contratto con Fausto Scarpitti fino al 30 giugno 2027.