Trionfo Inter | Chivu il semideb che ha riscritto la storia Scudetto da giocatore e da allenatore E adesso caccia al double

L'Inter ha concluso la stagione con un successo importante, conquistando sia lo scudetto da giocatore che da allenatore per un ex calciatore che ha scritto pagine significative nella storia del club. Dopo la fine dell’era di Simone Inzaghi, la squadra si prepara ora a tentare il doppio obiettivo, mentre il ricordo di quei giorni di primavera, segnati dall’addio dell’allenatore precedente e dalla ricerca di una nuova guida, resta vivo nelle cronache sportive.

Servirebbe una macchina del tempo. Star dentro lì, belli comodi, e godersi la scena. Tornando a quei giorni di tarda primavera, che segnarono la fine di un sogno nel peggior modo possibile, l'addio del condottiero Simone Inzaghi e l'inattesa ricerca di quello nuovo. L'inseguimento londinese a Cesc Fabregas, il secco niet del Como. Il piano B. Che poi divenne C. Come le iniziali di Cristian Chivu, colui che si rivelerà l'uomo giusto nel momento e nel posto giusto. Appena tredici partite in A, da traghettatore del Parma verso la salvezza. Ma un passato glorioso, da protagonista del Triplete e da buon tecnico della Primavera nerazzurra.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trionfo Inter: Chivu, il "semideb" che ha riscritto la storia. Scudetto da giocatore e da allenatore. E adesso caccia al "double" Notizie correlate Chivu a caccia del Double: da quanto tempo non lo festeggia l’Inter?Dopo il successo in rimonta sul Como, l’Inter si è aggiudicata l’accesso alla finale di Coppa Italia. Leggi anche: Chivu da record: è il primo allenatore nella storia dell’Inter ad aver… Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter, le pagelle scudetto. Chivu, Dimarco e Lautaro da 10: i tre volti del trionfo; Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere: dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo; Festa Inter, il gruppo celebra Chivu. Marotta: Puntato su di lui senza remore. Lautaro: Il mister ha cambiato l'aria. Il tecnico ricambia: Ragazzi meravigliosi; Scudetto Inter: dalla disfatta Champions al trionfo, la vittoria di Chivu. Trionfo Inter: Chivu, il semideb che ha riscritto la storia. Scudetto da giocatore e da allenatore. E adesso caccia al doubleServirebbe una macchina del tempo. Star dentro lì, belli comodi, e godersi la scena. Tornando a quei giorni di tarda primavera, che segnarono la fine di un ... gazzettadelsud.it Chivu nella storia Inter: scudetto da tecnico dopo il trionfo in campoCristian Chivu ha scritto la storia dell'Inter, conquistando lo scudetto alla sua prima stagione in Serie A. Il trionfo è giunto con la vittoria sul Parma, in anticipo. Il tecnico romeno si unisce a u ... it.blastingnews.com Le parole dei protagonisti dell'Inter dopo il trionfo scudetto - facebook.com facebook #InterParma #Inter #SerieA #Amala Inter, il trionfo che nasce da lontano C’è sempre un istante, nelle grandi storie sportive, in cui tutto sembra franare. Per l’Inter, quell’istante ha il volto amaro del 2-0 subito dal Fluminense: una giornata storta, quasi x.com