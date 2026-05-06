Il GG Team Wear Benevento 5 ha annunciato il prolungamento del contratto con Fausto Scarpitti fino al 30 giugno 2027. L’accordo riguarda il giocatore, che rimarrà nel club per altri quattro anni. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale del team. La notizia arriva in un momento in cui si discute di rinnovi e continuità all’interno del roster.

Tempo di lettura: 3 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 comunica di aver rinnovato l’accordo con Fausto Scarpitti fino al 30 giugno 2027. Il tecnico guiderà la prima squadra anche nella prossima stagione. Reduce dalla vittoria del double campionato–Coppa Italia, Scarpitti si appresta a iniziare la sua terza annata al PalaTedeschi. “Mi trovo benissimo a Benevento e c’è grande voglia di fare qualcosa di importante insieme, quindi sono felice di essere rimasto – le parole di Fausto Scarpitti.- Fin dal primo giorno c’è stata sintonia con la società: abbiamo raggiunto gli obiettivi e vogliamo continuare questo percorso insieme. Il double conquistato? Abbiamo respirato subito un’aria ambiziosa: fin dal primo giorno non ci siamo mai nascosti e ci siamo detti chiaramente che l’obiettivo era vincere il campionato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scarpitti resta a Benevento: rinnovo dopo il double storico

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