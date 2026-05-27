Durante una puntata televisiva, Evelina Sgarbi ha affermato che suo padre, Vittorio Sgarbi, viene portato in giro come un “brand” e definito un “involucro vuoto”. La conduttrice ha risposto chiedendo perché non fosse mai andata a trovarlo. Evelina ha replicato sostenendo che il padre è manipolato e non pensa più con la propria testa.

Le nozze, almeno per il momento, non si faranno. Il giudice lo scorso dicembre, rigettando in parte le richieste di Evelina, ha detto no alla nomina di un amministratore di sostegno «per la gestione ordinaria della vita quotidiana». Tuttavia ha disposto una perizia per valutare se il critico d'arte sia idoneo «anche per atti straordinari come il matrimonio». Una sentenza che Sgarbi - che nei mesi scorsi ha presentato il suo nuovo libro Il cielo più vicino - aveva commentato così: «La scelta del giudice riconosce ogni mia ordinaria capacità e il valido supporto affettivo, e della mia compagna e della mia cerchia familiare, che mi sono state presenti e vicine quale valido e caldo supporto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Evelina Sgarbi in tv: «Mio padre Vittorio è un involucro vuoto, lo portano in giro come un brand». La replica di Caterina Balivo: «Perché non sei mai andata a trovarlo?»

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Evelina Sgarbi: Mio padre Vittorio portato in giro come un brand - La volta buona 25/05/2026

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