Evade dai domiciliari e crea il caos in via Saffi | arrestato

Da bolognatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di venti anni, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver creato scompiglio in via Saffi. L’uomo ha resistito all’intervento delle forze dell’ordine, che lo avevano fermato per i controlli. È stato portato in caserma e accusato di resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. La vicenda si è conclusa con il suo ricovero in camera di sicurezza.

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Un ragazzo di venti anni, originario della provincia di Ferrara e già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.I fatti sono avvenuti nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, in via Aurelio Saffi. Alcuni utenti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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