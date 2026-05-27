Evade dai domiciliari e crea il caos in via Saffi | arrestato

Un giovane di venti anni, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver creato scompiglio in via Saffi. L’uomo ha resistito all’intervento delle forze dell’ordine, che lo avevano fermato per i controlli. È stato portato in caserma e accusato di resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. La vicenda si è conclusa con il suo ricovero in camera di sicurezza.

Un ragazzo di venti anni, originario della provincia di Ferrara e già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.I fatti sono avvenuti nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, in via Aurelio Saffi. Alcuni utenti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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