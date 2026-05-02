Evade dai domiciliari poi tenta di scappare dai carabinieri appostati sotto casa | 30enne arrestato

Un uomo di 30 anni, straniero, è stato arrestato dai Carabinieri di Parma Centro dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Dopo aver svolto le verifiche del caso, le forze dell'ordine lo hanno trovato intento a tentare di scappare mentre i militari erano sotto casa sua. L’arresto è stato effettuato subito dopo, in seguito alle verifiche di rito.

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno recentemente arrestato un 30enne straniero che al termine delle necessarie verifiche svolte è ritenuto il presunto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari.L'arresto non è stato casuale, ma è scaturito da un mirato servizio.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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