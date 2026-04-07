Un uomo è stato arrestato a Torino dopo aver colpito un agente di polizia con un martello. Era agli arresti domiciliari ma è stato trovato fuori dalla sua abitazione dai carabinieri, che lo hanno fermato. La vicenda si è verificata nel pomeriggio e l’uomo è stato portato in caserma. La polizia sta verificando le circostanze dell’accaduto e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Arcidosso (Grosseto), 7 aprile 2026 – E’ stato sorpreso fuori da casa, nonostante fosse agli arresti domiciliari. Il ragazzo attualmente in custodia cautelare dopo gli scontri di Torino del 31 gennaio è tecnicamente evaso nella giornata di Pasqua. E’ uscito di casa, rimanendo nelle vicinanze, per salutare per alcuni minuti degli amici. I carabinieri, che stavano effettuando dei controlli, lo hanno sorpreso arrestandolo di nuovo. Accade a Montelaterone, frazione di Arcidosso: il ragazzo vive nel paesino e sta scontando lì i domiciliari. Il suo fu un arresto in seguito a una vicenda che fece particolarmente discutere l’opinione pubblica: durante gli scontri del capoluogo piemontese, il giovane partecipò all’aggressione di un poliziotto che fu preso a martellate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arrestato per le martellate al poliziotto a Torino: evade dai domiciliari e viene sorpreso dai carabinieri

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