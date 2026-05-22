Eva Longoria sorprende bermuda e infradito sulla Croisette
Nemmeno sul finale il Festival di Cannes 2026 smette di sorprendere: questo pomeriggio la Croisette ha visto un’inaspettata apparizione di un’attrice nota, che ha scelto un look informale con bermuda e infradito. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, che hanno seguito con interesse la scena. La protagonista si è mostrata senza veli di fronte alle telecamere, creando un momento che ha fatto discutere tra chi ha apprezzato la spontaneità e chi invece ha criticato la scelta di stile.
Nemmeno sul finale il Festival di Cannes 2026 smette di stupire: questo pomeriggio la Croisette ha assistito ad una vera e propria dimostrazione d’eleganza disinvolta firmata Eva Longoria, la quale ha deciso di scombinare i rigidi canoni del dress code francese abbandonando — solo momentaneamente — le altezze da capogiro dei tacchi e la struttura degli abiti da gran sera per concedersi una camminata rigenerante sotto il sole della Costa Azzurra. I fotografi, appostati lungo i viali alberati e in cerca di glamour, non hanno potuto fare a meno di immortalare la sua mise clamorosamente rilassata e insieme incredibilmente magnetica, un total white dal sapore contemporaneo ma dall’anima sartoriale. 🔗 Leggi su Dilei.it
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