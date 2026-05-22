Eva Longoria sorprende bermuda e infradito sulla Croisette

Nemmeno sul finale il Festival di Cannes 2026 smette di sorprendere: questo pomeriggio la Croisette ha visto un’inaspettata apparizione di un’attrice nota, che ha scelto un look informale con bermuda e infradito. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, che hanno seguito con interesse la scena. La protagonista si è mostrata senza veli di fronte alle telecamere, creando un momento che ha fatto discutere tra chi ha apprezzato la spontaneità e chi invece ha criticato la scelta di stile.

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Nemmeno sul finale il Festival di Cannes 2026 smette di stupire: questo pomeriggio la Croisette ha assistito ad una vera e propria dimostrazione d’eleganza disinvolta firmata Eva Longoria, la quale ha deciso di scombinare i rigidi canoni del dress code francese abbandonando — solo momentaneamente — le altezze da capogiro dei tacchi e la struttura degli abiti da gran sera per concedersi una camminata rigenerante sotto il sole della Costa Azzurra. I fotografi, appostati lungo i viali alberati e in cerca di glamour, non hanno potuto fare a meno di immortalare la sua mise clamorosamente rilassata e insieme incredibilmente magnetica, un total white dal sapore contemporaneo ma dall’anima sartoriale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Eva Longoria sorprende, bermuda e infradito sulla Croisette ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eva Longoria, white dress e maxi occhiali a Cannes 2026Il bello di Cannes non si vive esclusivamente sul red carpet del Palais des Festivals, ma anche — e soprattutto — per le strade baciate dal sole... amfAR Gala 2026, la chioma a tutto volume di Eva Longoria e i beauty look più belli sul red carpetDalla chioma extra voluminosa dell'attrice al make-up sofisticato e ad alto tasso di coolness di Bar Refaeli passando per l'incarnato radioso di Amy...