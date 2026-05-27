Eurostat in Italia il rischio povertà rimane più alto della media europea | è al 18,6% contro il 16,3%

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, il rischio di povertà riguarda il 18,6% della popolazione, pari a circa 11 milioni di persone. La percentuale è superiore alla media europea, che si attesta al 16,3%. Questi dati emergono dal rapporto Eurostat 2026, evidenziando una differenza di circa 2,3 punti percentuali rispetto alla media continentale.

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Secondo il rapporto Eurostat 2026, in Italia il rischio povertà colpisce quasi 11 milioni di persone, cioè il 18,6%. Un dato superiore alla media dell'Unione Europea e a quella Paesi come Francia e Germania. Nonostante il divario economico, si registrano lievi segnali di miglioramento negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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