Eurostat in Italia il rischio povertà rimane più alto della media europea | è al 18,6% contro il 16,3%
In Italia, il rischio di povertà riguarda il 18,6% della popolazione, pari a circa 11 milioni di persone. La percentuale è superiore alla media europea, che si attesta al 16,3%. Questi dati emergono dal rapporto Eurostat 2026, evidenziando una differenza di circa 2,3 punti percentuali rispetto alla media continentale.
Secondo il rapporto Eurostat 2026, in Italia il rischio povertà colpisce quasi 11 milioni di persone, cioè il 18,6%. Un dato superiore alla media dell'Unione Europea e a quella Paesi come Francia e Germania. Nonostante il divario economico, si registrano lievi segnali di miglioramento negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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