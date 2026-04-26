Giovani e politica online l’Italia vola al 30,91% | i nuovi dati Eurostat 2025 mostrano come i ragazzi superino la media europea ferma al 24,93%

Secondo i dati Eurostat 2025, in Italia il 30,91% dei giovani utilizza internet per coinvolgersi nella politica, superando la media europea del 24,93%. I ragazzi italiani mostrano una maggiore propensione a usare il web come piattaforma di partecipazione, mentre in Europa si registra una tendenza simile tra i coetanei. I numeri indicano che la presenza online dei giovani nel contesto politico è in crescita nel nostro paese rispetto alle altre nazioni europee.

I ragazzi europei scelgono il web per far sentire la propria voce e partecipare attivamente alla vita democratica. Le ultime rilevazioni dell'istituto Eurostat, aggiornate ad aprile 2026 e riferite ai dati dell'anno 2025, offrono un quadro dettagliato sul coinvolgimento civico e politico delle nuove generazioni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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