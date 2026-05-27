A Varna sono iniziati gli Europei di Ginnastica Ritmica. Le giovani atlete italiane, chiamate a rappresentare il paese, si preparano al loro debutto in questa competizione internazionale. Le ginnaste sono state presentate come le future promesse del movimento e ora sono in attesa di esibirsi di fronte alla giuria e al pubblico. La competizione è alle porte e le atlete sono pronte a scendere in pedana.

Tutto pronto a Varna per l’inizio degli Europei di Ginnastica Ritmica, con le giovani azzurre pronte a vivere una delle esperienze più importanti della loro carriera. Al Palace of Culture and Sports, l’Italia ha svolto la prova podio insieme a Bulgaria e Polonia, testano le routine in vista del debutto ufficiale. Per molte delle ginnaste sarà il primo vero palcoscenico internazionale di questo livello. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei di Ritmica, le baby azzurre pronte al debutto: Varna aspetta le sue “Meraviglie”

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