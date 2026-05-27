Roma - L’immagine di Sentinel-3 mostra le temperature della superficie terrestre durante l’ondata di calore, con vaste aree rosse anche sull’Italia e sull’Europa occidentale. L’ondata di caldo che sta interessando l’Europa è stata osservata anche dallo spazio. A mostrarne l’estensione è un’immagine diffusa dall’Agenzia Spaziale Europea, realizzata attraverso i dati raccolti da Sentinel-3, missione del programma Copernicus portato avanti da Esa e Commissione Europea. Il satellite è in grado di rilevare la temperatura della superficie terrestre e marina, offrendo una fotografia dettagliata delle aree più esposte al calore. La mappa non indica direttamente la temperatura dell’aria, ma quella del suolo, delle rocce, dell’asfalto e delle superfici naturali o artificiali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Europa rovente vista dallo spazio: i satelliti svelano la mappa del caldo

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