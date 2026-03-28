Dallo Spazio Alfieri alle aule l’Europa torna materia viva

Da un dibattito iniziato con una domanda sulla realizzazione dell’unità europea, si è sviluppato un confronto che coinvolge attivamente le aule e gli spazi culturali. L’argomento, che riguarda aspetti politici, storici e civili, si rivolge principalmente alle nuove generazioni, portando a riflettere sui cambiamenti e le sfide della costruzione europea nel presente.

Firenze, 28 marzo 2026 — Era cominciato come un interrogativo: “Unità Europea: un sogno tradito?”, ma si è dimostrato fin dall’inizio un invito a entrare nel cuore di una questione politica, storica e civile che riguarda da vicino il presente delle nuove generazioni. Il progetto scuole 202526, promosso dalla Lega SPICGIL Q1 “S. Lavagnini” con il patrocinio del Quartiere 1 del Comune di Firenze, ha preso avvio il 10 novembre 2025 allo Spazio Alfieri, dove studenti e studentesse di quattro istituti superiori del Quartiere 1 hanno partecipato all’incontro inaugurale dedicato alla storia, alle contraddizioni e alle promesse dell’Unione Europea. A dare forma a quella prima mattinata sono state Patrizia Visconti, responsabile del progetto, e Alessandra Scaffai, segretaria generale della Lega “S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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