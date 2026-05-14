AMA guarda Roma dallo spazio | satelliti e AI per rivoluzionare la gestione dei rifiuti

Roma sta sperimentando un nuovo approccio nella gestione dei rifiuti attraverso l’uso di satelliti e intelligenza artificiale. La città utilizza tecnologie di monitoraggio geospaziale per analizzare le aree urbane e migliorare la raccolta e il controllo dei rifiuti. Questa iniziativa sfrutta strumenti di osservazione satellitare per ottenere dati aggiornati e dettagliati sul territorio. L’obiettivo è ottimizzare le operazioni e rendere più efficiente il sistema di gestione dei rifiuti nella capitale.

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