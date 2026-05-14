AMA guarda Roma dallo spazio | satelliti e AI per rivoluzionare la gestione dei rifiuti
Roma sta sperimentando un nuovo approccio nella gestione dei rifiuti attraverso l’uso di satelliti e intelligenza artificiale. La città utilizza tecnologie di monitoraggio geospaziale per analizzare le aree urbane e migliorare la raccolta e il controllo dei rifiuti. Questa iniziativa sfrutta strumenti di osservazione satellitare per ottenere dati aggiornati e dettagliati sul territorio. L’obiettivo è ottimizzare le operazioni e rendere più efficiente il sistema di gestione dei rifiuti nella capitale.
(Adnkronos) – Roma prova a trasformare la gestione dei rifiuti in un laboratorio avanzato di osservazione territoriale, intelligenza artificiale e monitoraggio geospaziale. È questo il senso della collaborazione tra AMA, European Space Agency e Utilitalia presentata alla Conferenza Esri Italia 2026, l’appuntamento nazionale dedicato ai sistemi Gis e alla gestione intelligente dei dati geografici. Al centro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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