Europa e Africa più vicine nella ricerca | a Roma si chiude il progetto Afya Moja

A Roma si è concluso il progetto Afya Moja, che ha promosso la collaborazione scientifica tra Europa e Africa. L’Università Campus Bio-Medico ha ospitato l’evento finale. Durante l’iniziativa sono stati presentati i risultati raggiunti e le attività svolte nel corso del progetto. Non sono stati comunicati dettagli su partecipanti o partner coinvolti.

Afragola, vandalizzata la targa in memoria di Martina Carbonaro. Oggi la fiaccolata L’Università Campus Bio-Medico di Roma ospita l’evento conclusivo del progetto Afya Moja sulla cooperazione scientifica tra Europa e Africa Si è svolto presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma l’evento conclusivo del progetto Afya Moja (che in swahili significa One Health) “Health Technology: from capacity building to capacity strengthening”. Al centro dell’iniziativa, il potenziamento della collaborazione scientifica e accademica tra Europa e Africa. L’iniziativa ha puntato a promuovere percorsi strutturati di collaborazione scientifica, formazione e co-progettazione tra università europee e africane. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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