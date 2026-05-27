Europa e Africa più vicine nella ricerca | a Roma si chiude il progetto Afya Moja

Da puntomagazine.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma si è concluso il progetto Afya Moja, che ha promosso la collaborazione scientifica tra Europa e Africa. L’Università Campus Bio-Medico ha ospitato l’evento finale. Durante l’iniziativa sono stati presentati i risultati raggiunti e le attività svolte nel corso del progetto. Non sono stati comunicati dettagli su partecipanti o partner coinvolti.

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