A Monreale si stanno realizzando nuovi ponti tra Sicilia e Africa attraverso accordi di cooperazione. Delegazioni di Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ghana, Tunisia e Zambia sono coinvolte in incontri dedicati a investimenti e internazionalizzazione. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione strategica tra le parti, con incontri che puntano a sviluppare progetti condivisi e opportunità di crescita economica.

Monreale – Focus su investimenti, internazionalizzazione e cooperazione strategica con le delegazioni di Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ghana, Tunisia e Zambia. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha portato i saluti della città di Monreale che sta ospitando la manifestazione.Nell’ambito delle iniziative di AfroSicilia, si è svolto oggi un importante tavolo istituzionale e di business volto a esplorare, favorire e consolidare le opportunità di interscambio commerciale tra il tessuto imprenditoriale siciliano e il continente africano. Il sindaco Alberto Arcidiacono, ha portato il saluto della città, sottolineando il valore dell’accoglienza, del dialogo interculturale e della vocazione storica del territorio come naturale ponte di connessione e cooperazione tra i popoli del Mediterraneo e del continente africano. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Sicilia e Africa sempre più vicine: a Monreale si costruiscono i nuovi ponti del Mediterraneo

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