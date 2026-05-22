Roma il cerchio dei Friedkin si chiude a Verona | solo Gasperini per l’Europa

A sei anni dall'inizio del percorso, la Roma si appresta a concludere il ciclo a Verona. Domenica sera, la squadra affronta il match contro il Verona con l’obiettivo di assicurarsi ufficialmente la qualificazione alla prossima Champions League. La partita rappresenta un momento decisivo per la stagione, in cui la formazione cerca di ottenere i punti necessari per mantenere la posizione in classifica e confermare il raggiungimento di un obiettivo importante. Il confronto si svolgerà sul campo di Verona, in un contesto di grande attenzione e aspettative.

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Un cerchio lungo sei anni si appresta a chiudersi laddove tutto era cominciato. Domenica sera la Roma scenderà sul campo del Verona con un unico grande obiettivo: centrare la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Come scrive l’edizione odierna de Il Messaggero, la mente torna inevitabilmente a quel 19 settembre 2020 quando Dan e Ryan Friedkin, freschi di sbarco all’aeroporto di Ciampino, assistettero al loro debutto assoluto alla guida del club proprio al Bentegodi. Quello 0-0 sul campo, tramutato poi in un grottesco 0-3 a tavolino per il celebre pasticcio burocratico legato al tesseramento di Diawara, inaugurò un’era di profonde trasformazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, il piano utopico dei Friedkin: tenere Gasperini e Ranieri insiemeLa proprietà Friedkin persegue ufficialmente la linea della diplomazia impossibile: trattenere contemporaneamente Gian Piero Gasperini, Claudio... Leggi anche: Roma, summit Friedkin-Gasperini: si decide il nuovo DS GHILARDI CHIUDE IL CERCHIO Il cerchio di Ghilardi si concluderà simbolicamente e concretamente domenica sera, proprio nello stadio che per tanto tempo ha guardato da lontano aspettando una chance. La squadra che ha lanciato il centrale lo ritrover x.com Roma, l’11 giugno incontro Comieco sull’economia circolare nella ristorazioneRoma, l’11 giugno incontro Comieco sull’economia circolare nella ristorazione, Al centro del convegno il ruolo degli imballaggi cellulosici ... ecodallecitta.it Sinner a Roma per chiudere il cerchio del Golden Masters, ma il record non cancellerebbe l’invidia per AlcarazSette anni dopo l'esordio agli Internazionali, Sinner a Roma può chiudere il cerchio del Career Golden Masters, un traguardo che però non eliminerebbe l'invidia per Alcaraz ... sport.virgilio.it