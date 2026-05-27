Euronext azzera il debito per Borsa Italiana | i conti del trimestre spinti dalle Ipo della difesa

Da milanotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Euronext ha annunciato di aver azzerato il debito relativo a Borsa Italiana. Nel primo trimestre del 2026, i ricavi sono aumentati del 15,3 per cento, arrivando a 528,5 milioni di euro. La crescita dei ricavi è stata trainata dalle operazioni di Initial Public Offering nel settore della difesa.

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Euronext ha chiuso il primo trimestre del 2026 con ricavi in crescita del 15,3 per cento, raggiungendo i 528,5 milioni di euro. I risultati finanziari della principale infrastruttura di mercato europea mostrano un incremento dell’utile netto rettificato del 17,7 per cento, pari a 216,1 milioni di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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