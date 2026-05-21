SpaceX | si avvicina l’IPO da record in borsa mentre i conti sono in rosso per 4,28 miliardi di dollari

Da panorama.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

SpaceX si prepara a lanciare la sua prima offerta pubblica iniziale, con l’obiettivo di diventare la più grande di sempre. La società, nota per i suoi progetti nel settore aerospaziale, ha registrato un risultato negativo di circa 4,28 miliardi di dollari nei suoi ultimi conti. Nonostante il rosso nei bilanci, l’azienda si avvicina ad un’operazione che potrebbe cambiare il suo ruolo sul mercato finanziario. La data di quotazione in borsa non è ancora stata ufficializzata.

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SpaceX, il colosso aerospaziale di Elon Musk, è pronta a sbarcare in Borsa con quella che si preannuncia essere la più grande offerta pubblica iniziale di sempre. I numeri di SpaceX. D’altra parte i conti dell’azienda sembrerebbero giustificare la cifra monstre che i documenti citati da Wall Street Journal e Financial Times testimoniano. Nel bilancio relativo al 2025 la società aveva registrato ricavi totali per 18,5 miliardi di dollari. Nonostante questi ricavi record, trainati soprattutto da Starlink, l’utile netto di SpaceX ha fatto registrare il segno rosso per ben 4,94 miliardi di dollari. A questi numeri si deve però aggiungere la nuova maxi-partnership siglata con Anthropic. 🔗 Leggi su Panorama.it

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