Borsa Italiana si riapre lo scontro Euronext rivendica la scelta dell' ad

Da ilgiornale.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre lo scontro tra Cassa Depositi e Prestiti ed Euronext riguardo alla gestione di Borsa Italiana. La disputa coinvolge principalmente le decisioni sulla governance e sulla nomina dell’amministratore delegato della società. Nei giorni scorsi, Euronext ha ribadito la legittimità della propria scelta, mentre Cdp ha manifestato riserve e posizioni diverse. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra le parti sulla direzione futura dell’ente.

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Si riaccende lo scontro tra Cdp ed Euronext sulla governance di Borsa Italiana e, soprattutto, sul nodo politico della nomina dell'ad di Piazza Affari. A riaprire il fronte è stato Stéphane Boujnah, ceo del gruppo paneuropeo, durante l'audizione alla Commissione banche in Senato. "Cdp ci dice che il percorso di consultazione per la nomina dell'ad deve valere ogni tre anni, quando secondo il diritto societario italiano vengono rinnovate le cariche. Secondo noi non è negli interessi della società, questa procedura ha senso se c'è una vacanza", ha detto il manager, rivendicando inoltre che le sentenze dei giudici "ci hanno dato ragione", ha detto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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