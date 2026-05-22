Borsa Italiana si riapre lo scontro Euronext rivendica la scelta dell' ad

Riapre lo scontro tra Cassa Depositi e Prestiti ed Euronext riguardo alla gestione di Borsa Italiana. La disputa coinvolge principalmente le decisioni sulla governance e sulla nomina dell’amministratore delegato della società. Nei giorni scorsi, Euronext ha ribadito la legittimità della propria scelta, mentre Cdp ha manifestato riserve e posizioni diverse. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra le parti sulla direzione futura dell’ente.

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