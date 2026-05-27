L'episodio sette della terza stagione di Euphoria ha mostrato la scena più brutale della serie, in cui uno dei protagonisti muore. Il regista Sam Levinson ha rivelato i retroscena di questa scena, descrivendone le scelte e le difficoltà nella sua realizzazione. La scena ha suscitato grande scalpore tra gli spettatori, lasciandoli con il fiato sospeso e le mani sudate.

L’episodio sette della terza stagione di Euphoria ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso e le mani sudate. Domenica sera, HBO ha trasmesso quello che probabilmente passerà alla storia come uno dei momenti più brutali e disturbanti della serie creata da Sam Levinson. Nate Jacobs, il personaggio interpretato da Jacob Elordi e presenza costante dal debutto della serie nel 2019, ha incontrato la sua fine in una sequenza che accumula fobia su fobia, terrore su terrore. La morte di Nate non è stata rapida né pietosa. Dopo aver visto la sua notte di nozze trasformarsi in incubo, dopo l’amputazione di un dito e un alluce, dopo essere stato sepolto vivo in una bara, il personaggio affronta il destino finale quando un serpente a sonagli velenoso si introduce nel buco dove è stato sepolto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Euphoria 3: Sam Levinson svela i retroscena della scena più brutale (in cui muore uno dei protagonisti)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Euphoria - Sydney Sweeney Dressed As A Dog And She's Been A Bad Bad Dog

Notizie e thread social correlati

Euphoria 3, Sam Levinson: "Angus Cloud era una presenza centrale nella storia, volevo aiutarlo"Il creatore della serie ha rivelato che aveva ideato una storia significativa per il personaggio di Fezco, con l’obiettivo di offrire supporto...

Euphoria 3, il creatore Sam Levinson spiega la morte shock dell'episodio 7: «Era quello che voleva il pubblico»Il creatore di Euphoria ha spiegato che la decisione di includere la morte più shock della serie nell’episodio 7 è stata motivata dalla volontà di...

Temi più discussi: Euphoria 3, il creatore Sam Levinson spiega la morte shock dell'episodio 7: Era quello che voleva il pubblico; Euphoria 3, Sam Levinson sulla morte di un protagonista: Sono nel mondo reale, le conseguenze sono reali; Era quello che il pubblico voleva: Sam Levinson rompe il silenzio sulla morte shock di Euphoria 3; Euphoria 3, finale ad alto rischio spoiler? Il consiglio di Sam Levinson ai fan.

Sam Levinson ha rovinato Euphoria reddit

Euphoria 3 , il creatore Sam Levinson spiega la morte shock dell'episodio 7: Era quello che voleva il pubblicoL'idea della morte più brutale della storia della serie è arrivata da una mattina di sole, Otis Redding in sottofondo e l'immagine di un serpente a sonagli che striscia verso un tubo d'aria. Spoiler ... vanityfair.it

Euphoria 3, Sam Levinson sulla morte di un protagonista: Sono nel mondo reale, le conseguenze sono realiSam Levinson spiega perché ha ucciso uno dei protagonisti in Euphoria 3. La brutale morte con il serpente a sonagli e le reazioni dell'attore che interpreta il personaggio. badtaste.it