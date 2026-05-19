Off – Campus rinnovata per una seconda stagione | tutto quello che c’è da sapere

La serie televisiva Off – Campus è stata rinnovata per una seconda stagione e sarà disponibile su Amazon Prime Video. La prima stagione, rilasciata recentemente, ha riscosso successo sia tra il pubblico che tra la critica. La serie si distingue come una delle più seguite in Italia e nel resto del mondo in questo periodo. I dettagli sulla trama e sulla data di uscita della nuova stagione non sono ancora stati annunciati.

Off - Campus è tra le serie tv più in voga in questo momento in Italia e nel mondo. Uscita alcuni giorni fa su Amazon Prime video, la prima stagione della serie tv ha conquistato critica e pubblico. Il teen drama tratto dai libri di Elle Kennedy è già stata rinnovato per una seconda stagione. Se nelle prime otto puntate abbiamo assistito alla storia d'amore tra un'aspirante cantante di nome Hannah Wells (Ella Bright) e il giocatore di hockey Garrett Graham (Belmont Cameli), nella seconda edizione di Off - Campus tutta l'attenzione sarà focalizzata su John Logan (Antonio Cipriano) e Grace Ivers interpretata dall'attrice India Fowler. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Off Campus rinnovata per una seconda stagioneOff Campus, la serie tv basata sui libri di successo mondiale di Elle Kennedy è stata rinnovata per la stagione 2. tvserial.it

seguita tutta questa intervista a louisa e ribadisco quanto intuito prima di vedere gli episodi: ha compreso perfettamente la storia e sta facendo un ottimo lavoro (+lei che scoppia a piangere quando le dicono del rinnovo per la S2 ) #offcampus x.com

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