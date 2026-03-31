Il trailer della terza stagione di Euphoria è stato pubblicato, mostrando scene di Rue in difficoltà, amici che si allontanano e poi si riuniscono, con immagini di fuoco e sangue. La nuova stagione verrà trasmessa dal 13 aprile su HBO Max, Sky e NOW. La serie è creata e diretta da un regista noto, e questa è l’ultima parte della storia.

Mentre Cassie (Sydney Sweeney) si è reinventata come cam girl e suo marito Nate (Jacob Elordi) sembra essere nel mirino di un vecchio nemico-amico, Maddy (Alexa Demie) rientra nelle loro vite ed è pronta a creare scompiglio, il tutto mentre Lexi (Maude Apatow) è a Hollywood e attende ciò che il destino le riserverà. Le premesse per un gran finale di Euphoria ci sono tutte, considerando che anche a questo giro gli ex amici si confronteranno ancora con il valore della fede, la possibilità della redenzione e, naturalmente, il problema del male. La stagione, che sarà la prima dopo la morte di Angus Cloud, che interpretava Fezco, e dopo la morte di Eric Dane, scomparso lo scorso febbraio dopo una battaglia con la SLA ma comunque presente nella serie, avrà diverse new entry. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Euphoria 3, il trailer: Rue è nei guai, gli amici si perdono e si ritrovano, tra fuoco, sangue e un finale che cambia tutto

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