ETS commerciali e Registro delle Imprese | il Ministero chiarisce i limiti

Il Ministero ha specificato i requisiti per l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese per gli ETS considerati “commerciali”. La comunicazione definisce i criteri che determinano questa qualificazione e i casi in cui l’iscrizione è richiesta. La normativa si applica a enti che svolgono attività di natura commerciale, con l’obiettivo di chiarire quando l’obbligo si attiva. La circolare fornisce indicazioni pratiche per gli enti interessati.

Afragola, vandalizzata la targa in memoria di Martina Carbonaro. Oggi la fiaccolata Il Ministero chiarisce i presupposti dell’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese per gli ETS qualificati come “commerciali” Con la Nota n. 7741 del 15 maggio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene su una questione che negli ultimi anni ha generato dubbi interpretativi tra associazioni, fondazioni, consulenti e operatori del Terzo Settore: un Ente del Terzo Settore qualificato fiscalmente come “commerciale” deve necessariamente iscriversi anche al Registro delle Imprese? Il Ministero ha invece precisato che occorre distinguere il profilo fiscale da quello civilistico-imprenditoriale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Terzo settore: quando scatta la doppia iscrizione

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