Registro delle Imprese | trent' anni di innovazione e 40 miliardi di valore per l' economia italiana

Il Registro delle Imprese compie trent'anni e si conferma un elemento chiave nel processo di digitalizzazione del sistema economico italiano. In questo periodo, il valore generato dal registro si aggira tra i 34 e i 41 miliardi di euro, con un investimento complessivo di circa 7 miliardi di euro. Questa iniziativa ha contribuito alla crescita di molte aziende e ha rappresentato un punto di riferimento per l'organizzazione e la trasparenza delle attività commerciali nel paese.

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Il Registro delle Imprese celebra trent'anni confermandosi un pilastro della digitalizzazione italiana, con un valore generato tra i 34 e i 41 miliardi di euro a fronte di un investimento di soli 7 miliardi. Nonostante i benefici in termini di trasparenza e riduzione dei costi di transazione, la burocrazia resta una sfida aperta per il sistema produttivo. Per superare l'attuale stallo, la soluzione strategica è individuata nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, strumento che punta alla "decertificazione" reale semplificando il rapporto tra imprese e stato attraverso controlli automatici e acquisizione dei dati alla fonte. Il silenzio dei borghi pesa più delle parole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Registro delle Imprese: trent'anni di innovazione e 40 miliardi di valore per l'economia italiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Registro delle Imprese: trent'anni di innovazione e 40 miliardi di valore per l'economia italiana Sullo stesso argomento Lombardia: il boom delle imprese etiche genera 31 miliardi di valoreLa Lombardia consolida la sua posizione di motore economico europeo grazie a un modello produttivo che integra profitto e utilità sociale. Leggi anche: Imprese, Crosta (Camcom Padova): "Registro motore di innovazione e semplificazione" Trent'anni fa, a Padova, la visione pionieristica di Mario Volpato diede vita a un progetto destinato a trasformare il sistema economico italiano: il Registro delle Imprese. Un modello innovativo che ha reso milioni di dati accessibili, affidabili e al servizio di imp x.com Imprese, Crosta (Camcom Padova): Registro motore di innovazione e semplificazioneAbbiamo lavorato molto sul tema della digitalizzazione delle imprese, sulla digitalizzazione delle pratiche e di tutti i procedimenti. Abbiamo collegato a noi tutte le pubbliche amministrazioni, che ... adnkronos.com Imprese, Ghezzi (InfoCamere): Con app Impresa Italia dati a portata di smartphone'Ciò che possiamo fare oggi, grazie all’app del Registro Imprese denominata ‘Impresa Italia’, è mettere a disposizione dell'imprenditore, direttamente sul suo smartphone, tutti i dati della sua azien ... adnkronos.com