Il 4 maggio 2026, un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno ha annunciato l’apertura di un’indagine da parte della procura di Trani. L’indagine riguarda tre amministratori coinvolti nell’organizzazione del Jova Beach Party 2022 a Barletta. La notizia, poco rilevata nel contesto mediatico, si unisce a un’indagine più ampia sul Beach Party, sollevando domande sulla gestione dell’evento e sulle responsabilità degli organizzatori.

Voglio partire dai fatti. Il 4 maggio 2026 La Gazzetta del Mezzogiorno pubblica una notizia che passa quasi inosservata nel rumore quotidiano dei social: la procura di Trani ha aperto un’inchiesta su tre amministratori impegnati nell’organizzazione della data di Barletta del Jova Beach Party 2022. Persone non legate al management del cantante. Le ipotesi di reato sono inquinamento ambientale colposo e abuso edilizio in area protetta. Per allestire il palco sulla sabbia sarebbero stati alterati sedicimila metri quadrati di arenile in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, danneggiando dune e vegetazione spontanea e alterando gli habitat delle specie protette.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo l’inchiesta sul Beach Party Barletta, a Jovanotti chiedo: ancora convinto di essere dalla parte giusta?

14 NOVEMBRE 2025 - BARLETTA: JOVANOTTI TORNA IN PUGLIA PER IL “JOVA SUMMER PARTY 2026”

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Barletta, il palco del Jova Beach ha distrutto le dune: ci sono tre indagati per danni ambientali I NOMI; Jova Beach Party, bufera sulla spiaggia di Barletta: indagine per presunti danni ambientali; Barletta, dopo l'indagine della Procura niente più spiaggia per il concerto di Jovanotti; Jova Beach Party a Barletta, dune alterate per il palco. Aperta inchiesta: 3 indagati per danni ambientali.

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Il Jova Beach Party del 2022 a Barletta è finito sotto indagine. La procura di Trani vuole capire se l’allestimento del concerto abbia modificato una parte di costa protetta. Si parla di circa 16mila metri quadrati di spiaggia, in una zona con vincoli ambientali. Sott - facebook.com facebook

"Danni agli habitat del litorale", tre indagati per il Jova Beach Party di Barletta - x.com