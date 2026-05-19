Al Lucio Barbera la presentazione del libro di Capoluongo | Storie di eroi sconosciuti delle Forze di Polizia

Da messinatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 29 maggio alle 10 si terrà a Messina, presso la Galleria d’Arte Moderna, la presentazione del libro di Gennaro Capoluongo intitolato “Storie di eroi sconosciuti delle Forze di Polizia”. Capoluongo, dirigente generale di Pubblica Sicurezza e ex presidente di Europol, ha scritto un volume che racconta vicende di agenti e ufficiali impegnati quotidianamente al servizio dello Stato. L’evento si svolge al “Lucio Barbera” e si focalizza sul concetto di agire sempre “dalla parte giusta”.

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“Dalla parte giusta” non è uno slogan, ma una scelta quotidiana. È attorno a questo concetto che si sviluppa il libro di Gennaro Capoluongo, dirigente generale di Pubblica sicurezza e già presidente di Europol, che sarà presentato a Messina venerdì 29 maggio alle 10 alla Galleria d’Arte moderna e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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