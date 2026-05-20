Come una bomba Italia crolla una struttura | valanga di macerie e panico tra gli abitanti

Nella notte a Scampia, una struttura è crollata, causando una pesante caduta di macerie e generando panico tra gli abitanti. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti, ma l'evento ha evidenziato la necessità di accelerare i lavori di riqualificazione del quartiere. L'incidente si è verificato senza preavviso e ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono interventi più rapidi per garantire la sicurezza delle abitazioni e delle aree pubbliche.

La notte di paura a Scampia è passata senza feriti, ma ha lasciato un messaggio impossibile da ignorare: la riqualificazione del quartiere deve correre più veloce. Intorno alle 23 una porzione della Vela Rossa, già disabitata e in fase di demolizione, è crollata generando un boato che molti residenti hanno paragonato a un terremoto. Il cedimento avrebbe interessato il vano ascensori della struttura, con detriti finiti vicino a un edificio abitato in via Gioberti. “ Come una bomba, peggio di un terremoto “, raccontano gli abitanti dello stabile lambito dalla valanga di macerie. Per ore il quartiere ha temuto un nuovo dramma, ma i controlli hanno escluso vittime e feriti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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