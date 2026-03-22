Esplosione a Roma per una fuga di gas Due feriti gravi si scava tra le macerie

Un'esplosione si è verificata tra via Ciglié e via Tavagnasco a Piana del Sole, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Due persone sono rimaste ferite in modo grave e si stanno scavando tra le macerie di almeno tre palazzine coinvolte, una delle quali sarebbe crollata. La zona è stata evacuata e le operazioni di soccorso sono in corso.

Un'esplosione è avvenuta tra via Ciglié e via Tavagnasco, a Piana del Sole, a Roma. Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno 3 le palazzine coinvolte, una dovrebbe essere crollata. Al momento si registrano due feriti gravi, mentre una settantina di persone sono in strada. La causa della deflagrazione sarebbe una fuga di gas. Roma, Pizarro ci crede e dà la carica: “Si può arrivare quarti. Fiducia a Gasperini” Lavoro e Intelligenza artificiale, come stanno le cose. Parla l'avvocato Danilo Lombardo La piazza diventa una moschea a cielo aperto. La prova della sottomissione VIDEO . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Esplosione a Roma per una fuga di gas. Due feriti gravi, si scava tra le macerie Articoli correlati Verona, esplosione a Negrar: crolla una palazzina, ci sono feriti. Si scava sotto le maceriePrima un boato fortissimo, attorno alle 18, sentito in tutta la zona, poi il crollo. Arezzo, esplosione in una palazzina di 2 piani: si cercano i feriti tra le macerieCatastrofe ad Arezzo, dove un’esplosione si è verificata in un’abitazione che è successivamente in parte crollata. Il momento dell'esplosione in autostrada nel Casertano: il momento delle fiamme e i danni Tutto quello che riguarda Esplosione a Roma per una fuga di gas... Temi più discussi: Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due morti; Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. Tra ipotesi azione su obiettivo vicino; Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. La pista anarchica. Stavano costruendo una bomba; Esplosione Parco degli Acquedotti a Roma: crollato un casale abbandonato, due morti. Erano anarchici, confezionavano una bomba. Tajani: Clima di tensione. Piana del Sole, esplodono palazzine vicino Roma: almeno 2 feriti gravi, 70 persone evacuateEsplosione in zona Piana del Sole, a Roma. Paura tra via Tavagnasco e via Ciglie. Al momento risultano coinvolte tre palazzine, di cui una è crollata, e due persone sono rimaste ferite gravemente. Son ... ilmattino.it Roma, esplosione al Parco degli Acquedotti: ordigno potente e difficile da trasportareGli investigatori ipotizzano un utilizzo a breve raggio. Si cercano obiettivi e eventuali complici L’ordigno che stavano preparando i due anarchici morti nel crollo provocato da un’esplosione al Parco ... liberoreporter.it Una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione nella zona di Ponte Galeria a Roma. È accaduto in via Tavagnasco. Dalle prime informazioni, sembra che l'esplosione abbia interessato tre edifici. Secondo quanto si apprende, l'esplosione sarebbe dovuta facebook Ieri il nostro aereo #Seabird ha sorvolato la metaniera #ArcticMetagaz alla deriva a sud dell’Europa e a rischio esplosione. Una bomba ambientale e un enorme pericolo per le persone in movimento nel Mediterraneo che i governi fanno finta di non vedere. x.com