Esplosione a Bolsena casa distrutta | Come una bomba proprietario disperso

Notizia in breve

Una forte esplosione ha danneggiato un’abitazione a Bolsena poco dopo le 9 del 27 maggio, in via della Rena, zona isolata. La casa è stata completamente distrutta e il proprietario risulta disperso. L’incidente si è verificato in una zona a ridosso del centro abitato, ma non ci sono altri feriti segnalati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le cause dell’esplosione sono ancora da accertare.