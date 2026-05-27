Esplosione a Bolsena casa distrutta | Come una bomba proprietario disperso

Da viterbotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una forte esplosione ha danneggiato un’abitazione a Bolsena poco dopo le 9 del 27 maggio, in via della Rena, zona isolata. La casa è stata completamente distrutta e il proprietario risulta disperso. L’incidente si è verificato in una zona a ridosso del centro abitato, ma non ci sono altri feriti segnalati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le cause dell’esplosione sono ancora da accertare.

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Una violenta esplosione ha completamente distrutto un'abitazione a Bolsena. È successo poco dopo le 9 del 27 maggio in via della Rena, in una zona isolata, quasi di campagna, ma al confine con il centro abitato.Si tratta di una villetta singola. “L'esplosione - riporta il sindaco Andrea Di Sorte. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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