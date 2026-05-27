Esplosione a Bolsena casa distrutta

Notizia in breve

Una forte esplosione ha distrutto un'abitazione in via della Rena a Bolsena questa mattina intorno alle 9. L'esplosione ha causato danni ingenti alla casa, rendendola completamente inagibile. Non ci sono notizie di feriti o vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini. La causa dell’esplosione non è ancora stata ufficialmente accertata.