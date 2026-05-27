Esplosione a Bolsena casa distrutta
Una forte esplosione ha distrutto un'abitazione in via della Rena a Bolsena questa mattina intorno alle 9. L'esplosione ha causato danni ingenti alla casa, rendendola completamente inagibile. Non ci sono notizie di feriti o vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini. La causa dell’esplosione non è ancora stata ufficialmente accertata.
Momenti di paura questa mattina, intorno alle ore 9, a Bolsena, dove una violenta esplosione ha completamente distrutto un’abitazione in via della Rena.Secondo le prime informazioni, a lanciare l’allarme sarebbe stato un vicino di casa, insospettito dal forte boato e preoccupato per quanto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie e thread social correlati
Esplosione all’alba, casa distrutta: uomo dispersoAlle prime luci dell’alba, una forte esplosione ha colpito una casa ad Aramo, frazione del comune di Pescia, causando ingenti danni alla struttura.
Pescia: esplosione di gas, casa distrutta e uomo dispersoNella mattina di Pescia, in provincia di Pistoia, si è verificata un’esplosione di gas che ha provocato la distruzione di una casa.