Esplosione all’alba casa distrutta | uomo disperso

Alle prime luci dell’alba, una forte esplosione ha colpito una casa ad Aramo, frazione del comune di Pescia, causando ingenti danni alla struttura. Poco dopo le 5 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno avviato le operazioni di soccorso. Un uomo risulta disperso e le autorità stanno coordinando le ricerche. La zona è stata evacuata per motivi di sicurezza.

Pescia, 10 marzo 2026 – Esplosione ad Aramo, frazione nel comune di Pescia, poco dopo le 5 di questa mattina, 10 marzo. La deflagrazione e il successivo incendio hanno di fatto distrutto l'abitazione. Secondo le prime informazioni la causa dell'esplosione sarebbe da attribuire a una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. Stanno continuando in queste ore le operazioni di ricerca di un uomo segnalato come disperso. Notizia in aggiornamento .