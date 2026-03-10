Pescia | esplosione di gas casa distrutta e uomo disperso

Nella mattina di Pescia, in provincia di Pistoia, si è verificata un’esplosione di gas che ha provocato la distruzione di una casa. Le forze dell’ordine stanno effettuando le ricerche di un uomo disperso sul luogo dell’incidente. La zona è stata evacuata e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Un’esplosione ha sconvolto la tranquilla mattina di Pescia, nel Pistoiese, lasciando dietro di sé un quadro di distruzione e una ricerca disperata per un uomo disperso. L’evento si è verificato oggi, martedì 10 marzo 2026, alle prime ore del giorno, quando una deflagrazione improvvisa ha colpito un’abitazione civile. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’accaduto, trovandosi davanti a un incendio che segue l’esplosione iniziale. Le prime informazioni raccolte sul campo indicano che la causa probabile sia una fuga di gas all’interno della casa. La priorità assoluta delle squadre di soccorso è localizzare scomparso tra le macerie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescia: esplosione di gas, casa distrutta e uomo disperso Articoli correlati Esplosione all’alba, casa distrutta: uomo dispersoPescia, 10 marzo 2026 – Esplosione ad Aramo, frazione nel comune di Pescia, poco dopo le 5 di questa mattina, 10 marzo. Pescia: esplosione all’alba in un’abitazione, uomo dispersoPESCIA (PISTOIA) – Un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha sventrato parte di una casa situata nella frazione montana di Aramo,... Aggiornamenti e notizie su Pescia esplosione di gas casa distrutta... Esplosione in casa nel Pistoiese, si cerca un uomo dispersoPESCIA (PISTOIA), 10 MAR - Un'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha sventrato parte di una casa situata nella frazione montana di Aramo, nel comune di Pescia (Pistoia). E' successo ... giornaledibrescia.it Esplosione in una casa a Pescia: in corso le ricerche di una persona dispersaEsplosione nelle prime ore di questa mattina, martedì 10 marzo, in una casa a Pescia, in provincia di Pistoia. Sul posto, dalle 5 di stamani, stanno ... gonews.it