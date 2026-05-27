Escursioni musica ed emozioni | concerto per camminatori erranti al Castello di Montereggio

Sabato 13 giugno si terrà al Castello di Montereggio un concerto dedicato ai camminatori erranti, inserito nella rassegna Sentieri sonori dal Po all’Appennino. L’evento si intitola “Incontri notturni” e prevede un'esibizione musicale in un contesto notturno. L’iniziativa mira a unire escursioni, musica ed emozioni, offrendo un’esperienza che combina camminate e intrattenimento musicale. La manifestazione si svolge nel castello, situato nel territorio di Farini.

Sabato 13 giugno al Castello di Montereggio (Farini) il concerto per camminatori erranti “Incontri notturni” nell'ambito della rassegna Sentieri sonori dal Po all'Appennino.Il programmaOre 20,30: Arpeggiata. Musiche e danze tra Rinascimento e Primo Barocco. Maurizio Piantelli - Liuto e Tiorba. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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