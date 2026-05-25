Sarafine in concerto al Rock Planet di Cervia | un live tra musica ed emozioni condivise

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 1° giugno il palco del Rock Planet ospiterà il concerto di Sarafine, artista capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza intensa e coinvolgente. Quello di Cervia non sarà un semplice concerto, ma un vero viaggio immersivo dove musica, immagini e performance si fondono per creare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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