Sarafine in concerto al Rock Planet di Cervia | un live tra musica ed emozioni condivise

Lunedì 1° giugno il palco del Rock Planet ospiterà il concerto di Sarafine, artista capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza intensa e coinvolgente. Quello di Cervia non sarà un semplice concerto, ma un vero viaggio immersivo dove musica, immagini e performance si fondono per creare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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