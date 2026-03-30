A Isnello si svolge nuovamente la Sagra delle Verdure, un evento che propone degustazioni di prodotti locali, musica dal vivo ed escursioni nel borgo madonita. La manifestazione si svolge nel centro storico e si estende alle aree circostanti, attirando visitatori interessati a scoprire le tradizioni culinarie e naturalistiche della zona. L’evento si sviluppa nell’arco di più giorni.

La Sagra delle Verdure di Isnello è un evento capace di coniugare cultura, natura e gastronomia, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva in un territorio ricco di storia e fascino. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a raccontare l’anima più genuina delle Madonie, tra paesaggi incontaminati, patrimonio artistico e tradizioni tramandate nel tempo. L’evento, divenuto negli anni un punto di riferimento per appassionati di gastronomia, cultura e tradizioni, celebra le eccellenze del territorio delle Madonie, valorizzando in particolare le verdure spontanee che crescono nei campi circostanti e che rappresentano un patrimonio unico di biodiversità e saperi antichi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - A Isnello torna la Sagra delle Verdure: degustazioni, musica ed escursioni nel borgo madonita

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