In questa intervista, Turci parla del caso Leao, della sostituzione contro la Lazio e dell’accordo tra il portoghese e Pulisic. Racconta anche della presenza di Allegri in panchina e di come si sono svolti i momenti più significativi dello scorso match del Milan. Il giornalista rivela dettagli esclusivi su situazioni e interazioni che si sono verificate durante la partita.

Tommaso Turci, giornalista e inviato di 'DAZN', ha rilasciato un’intervista esclusiva ai nostri microfoni. Dal caso della sostituzione di Rafael Leao in Lazio–Milan agli aneddoti su Massimiliano Allegri, Turci offre il suo punto di vista privilegiato direttamente dal bordo campo. Di seguito, le sue dichiarazioni. Ci ricostruisci in maniera dettagliata la sostituzione di Leao in Lazio Milan? "Intanto io credo che questi siano episodi di campo che molte volte vengono ingigantiti rispetto a quella che è la loro reale dimensione. Si tratta di uno sfogo che è arrivato perché Leao tiene particolarmente al Milan e alla propria prestazione. Sicuramente Leao era innervosito dal fatto che Pulisic non gli passasse il pallone e avrebbe voluto rimanere di più in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Turci: “Il caso Leao, l’intesa con Pulisic e Allegri da bordo campo: vi svelo tutto sul Milan” | Esclusiva PM

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