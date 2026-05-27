Lo scrittore ha dichiarato di essere sionista e ha espresso il suo sostegno alla causa palestinese. Durante un'intervista, ha evitato di commentare le accuse di genocidio a Gaza, concentrandosi invece sulla sua posizione personale. La discussione si è concentrata sulla sua definizione di sionista, senza approfondire altri aspetti della questione. Non sono stati fatti ulteriori commenti o precisazioni sui temi più controversi.

La recente presa di posizione di Erri De Luca, che si è definito apertamente sionista ed ha fermamente escluso la tesi di un genocidio in atto a Gaza, continua a dividere l’opinione pubblica. Nonostante il successivo tentativo di chiarimento dello scrittore sui social, la pioggia di critiche e le contestazioni online non si placano. Erri De Luca si definisce “sionista” e nega il genocidio Alla vigilia dell’International Writers Festival di Gerusalemme, le dichiarazioni di Erri De Luca hanno scosso il panorama culturale italiano. Intervistato da Israel Hayom, l’autore ha rivendicato un’etichetta controversa: “In Italia, e in gran parte dell’occidente oggi, sionista è una maledizione – ma per lui rappresenta – il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Erri De Luca torna sulla parola "sionista" ma sorvola sul "genocidio" anche se appoggia "la causa palestinese"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Erri De Luca si defisce "sionista" e nega il genocidio a Gaza: "Non lo è, anche se è una guerra terribile"Erri De Luca ha dichiarato di essere sionista e ha negato che ci sia stato un genocidio a Gaza.

Erri De Luca: “Sono sionista, a Gaza non c’è alcun genocidioLo scrittore ha affermato di essere sionista e ha dichiarato che non vi è alcun genocidio a Gaza.

Temi più discussi: Sionismo: le scuse di Erri De Luca: Non volevo offendere la sensibilità di chi sostiene la causa palestinese, che condivido; Erri De Luca a Gerusalemme; Erri De Luca, 'contro natura boicottare libri e scrittori'; Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio.

Mi ero astenuto, perché la carne al fuoco era sovrabbondante, dal parlare immediatamente di ciò che immediatamente era percepibile non davanti alle carrellate di banalità di Erri De Luca, ma davanti ai compagnucci che si affrettavano a reiterarle giusto perc x.com

Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio reddit

Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidioPer me il sionismo è il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale, a una difesa esistenziale e necessaria, dice lo scrittore napoletano a Israel Hayom. G ... ilfoglio.it

Erri De Luca a Gerusalemme: Sono sionista e Gaza non è un genocidio. Lo scrittore divide il mondo culturale italianoLo scrittore Erri De Luca torna al centro del dibattito politico e culturale con parole destinate a far discutere. In un’intervista rilasciata al quotidiano ... thesocialpost.it