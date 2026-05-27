Dopo queste frasi è arrivato il dietrofront: "Non volevo offendere la sensibilità di chi sostiene la causa palestinese, che condivido" Lo scrittore napoletano Erri De Luca nega il genocidio a Gaza e si definisce "sionista". Scoppia la bufera sul 76enne intervistato a Israel Hayom, dove ha dic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Erri De Luca nega genocidio a Gaza: "Distorsione storica e verbale, sono sionista", scoppia la bufera sullo scrittore

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Erri De Luca a Gerusalemme: “Sono sionista e Gaza non è un genocidio”. Lo scrittore divide il mondo culturale italianoErri De Luca si trova a Gerusalemme e ha affermato di essere sionista, aggiungendo che Gaza non rappresenta un genocidio.

Erri De Luca: “Sono sionista, a Gaza non c’è alcun genocidioLo scrittore ha affermato di essere sionista e ha dichiarato che non vi è alcun genocidio a Gaza.

Temi più discussi: Erri De Luca a Gerusalemme; Erri De Luca si definisce sionista e nega il genocidio a Gaza: Non lo è, anche se è una guerra terribile; Democrazia simulacro, giochi transumani, fenomenologia di Erri De Luca, il Papa e l'innovazione; Le parole di Erri De Luca hanno un peso determinante?.

Mentre Erri De Luca nega il #GENOCIDIO in corso a Gaza, il ministro israeliano Yitzhak Wasserlauf incita apertamente allo sterminio e ordina ai soldati israeliani a Gaza, di CATTURARE I BAMBINI, e SCHIACCIARLI CONTRO LE ROCCE — ha giustificat x.com

Le parole di Erri De Luca hanno un peso determinante?Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio. Questo il titolo dell’articolo tradotto lunedì 25 maggio dall’intervista che Erri ha rilasciato a un giornale israeli ... comune-info.net

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