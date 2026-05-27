Nel primo turno del doppio femminile a Roland Garros, Sara Errani e Lilli Tagger hanno sconfitto le statunitensi Sofia Kenin e Ashlyn Krueger con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e dieci minuti. La coppia italiana si è qualificata per il turno successivo del torneo.

Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile del Roland Garros il duo Sara ErraniLilli Tagger piega le statunitensi Sofia KeninAshlyn Krueger 6-3 6-2 in un’ora e dieci minuti. Al prossimo turno l’italiana e l’austriaca sfideranno le teste di serie numero sette, l’australiana Ellen Perez e l’olandese Demi Schuurs. L’azzurra e l’austriaca provano il primo allungo di giornata con il break del 2-1 conquistato alla quarta possibilità, ma le statunitensi lo recuperano con effetto immediato ed impattano sul 2-2. La detentrice del titolo e la sua nuova compagna sfruttano l’errore di rovescio di Kenin per strappare nuovamente il servizio alle avversarie, salire 4-3 e allungare 5-3 sull’errore di diritto di Krueger. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Errani e Tagger piegano Kenin/Krueger e avanzano al Roland Garros

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