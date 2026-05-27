A che ora Errani Tagger-Kenin Krueger Roland Garros 2026 | dove vederla in tv e streaming

Sara Errani giocherà il doppio femminile a Roland Garros 2026 con Lilli Tagger, dopo che Jasmine Paolini si è ritirata. La partita si svolgerà nel torneo di Parigi, ma ancora non sono state comunicate data e orario. La coppia italiana affronterà un avversario ancora da definire. La trasmissione sarà disponibile in streaming e in TV sui canali dedicati al tennis.

Sara Errani dovrà difendere il titolo di doppio femminile al Roland Garros 2026 di tennis con una nuova compagna: l’azzurra, dopo la rinuncia di Jasmine Paolini, farà coppia con l’ austriaca Lilli Tagger. Nel primo turno le due affronteranno le statunitensi Sofia Kenin ed Ashlyn Krueger. La sfida del primo turno di doppio femminile che vedrà scendere in campo l’italiana e l’austriaca sarà la seconda del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, mercoledì 27 maggio, sul Court 3: ovviamente non ci sono precedenti tra le due coppie sul circuito maggiore. Il match che vedrà protagoniste Sara Errani e l’austriaca Lilli Tagger nel primo turno del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sorteggiati i tabelloni principali dei tornei di doppio del #RolandGarros. Salta all’occhio l’assenza di Jasmine #Paolini, con Sara #Errani che giocherà in coppia con la giovane austriaca Lilli Tagger. Questi tutti i 1º primi: Maschile #Bolelli- #Vavassori/Carreno x.com

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