Erp il Comune sblocca lo stallo | nasceranno 16 appartamenti a prezzi di mercato e tre a canone calmierato

Notizia in breve

Il Comune ha deciso di sbloccare la situazione legata all’edilizia residenziale pubblica, annunciando la realizzazione di 19 nuovi appartamenti. Di questi, 16 saranno venduti a prezzi di mercato, mentre tre avranno un canone calmierato. La decisione fa parte delle iniziative dell’amministrazione comunale per intervenire sul settore abitativo e affrontare le necessità della popolazione. La progettazione e la realizzazione degli alloggi sono in fase di avvio.