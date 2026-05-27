Erp il Comune sblocca lo stallo | nasceranno 16 appartamenti a prezzi di mercato e tre a canone calmierato
Il Comune ha deciso di sbloccare la situazione legata all’edilizia residenziale pubblica, annunciando la realizzazione di 19 nuovi appartamenti. Di questi, 16 saranno venduti a prezzi di mercato, mentre tre avranno un canone calmierato. La decisione fa parte delle iniziative dell’amministrazione comunale per intervenire sul settore abitativo e affrontare le necessità della popolazione. La progettazione e la realizzazione degli alloggi sono in fase di avvio.
Prosegue il programma di azioni dell’amministrazione comunale di Cesena sul fronte delle politiche abitative. Dopo l’approvazione della graduatoria del bando per l’assegnazione in diritto di proprietà di tre lotti comunali situati tra San Mauro e Sant’Egidio, in via Assano, il Comune compie un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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