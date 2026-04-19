Case a canone calmierato al via il piano per recuperare centinaia di alloggi in città

È stato avviato un piano per recuperare centinaia di immobili in città destinandoli a alloggi a canone calmierato. Complessivamente, sono previsti 325 alloggi in tutta la provincia, di cui 252 nel territorio comunale di Ferrara. Gli immobili saranno sottoposti a interventi di riqualificazione per essere destinati all’uso abitativo. La misura riguarda immobili attualmente non utilizzati o in stato di degrado, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi a basso costo.

Immobili in via di riqualificazione da destinare all'esigenza abitativa. Una dotazione per il territorio provinciale di 325 alloggi in locazione a canone calmierato, di cui 252 sul territorio comunale di Ferrara. Sono questi i numeri che danno consistenza al programma 'Sfitto zero', piano di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Piano casa regionale, a Parma 38 alloggi a canone calmierato: via alle candidatureParma potrà contare su 38 alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers) che, una volta ristrutturati, saranno destinati all’affitto a canone... Piano casa, pronti 23 alloggi da ristrutturare: affitti a canone calmierato per i cittadini“Riassegnare rapidamente gli alloggi pubblici, attualmente sfitti perché bisognosi di interventi di ristrutturazione, a lavoratori a reddito... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ferrara, col programma Sfitto Zero disponibili sul territorio comunale 252 alloggi a canone calmierato. Manovra complessiva da 10 milioni di euro; Bagnacavallo, inaugurati i nuovi alloggi di edilizia sociale a canone calmierato: saranno proposti a giovani lavoratori; Acli e Caritas, prime case con il garante dell’affitto; Piano Casa Italia, ecco la sfida del Governo: 100 mila nuovi alloggi in 10 anni. Sfitto zero: piano da 10 milioni. Canone calmierato per 200 alloggi: Una risposta alla fascia grigiaIl progetto si rivolge a persone con un reddito basso per il libero mercato ma senza i requisiti per una casa Erp ... msn.com Piano Casa, l’allarme degli architetti: no nuove periferie, salvare i centri storiciIl piano governativo da sei miliardi di euro deve servire a sanare le ferite del territorio: il monito dell'Ordine per una gestione saggia che punti sulla sicurezza idrogeologica ... agrigentonotizie.it Emergenza abitativa ad Alghero, Bamonti fa appello ai proprietari di case: «Affitti stabili e accessibili» x.com ciao!! per quanto riguarda i progetti all'estero con alloggio in case religiose, quando si parla di "partecipazione a situazioni di vita comunitaria" cosa significa nel pratico Si riferisce solo alle ore di servizio o ci sono vincoli anche nel tempo libero ( orari di rientr facebook