Erosione costiera | Situazione drammatica a Latina 15 interventi e 11,4 milioni di euro per il litorale pontino

La commissione Tutela del territorio della Regione Lazio ha affrontato il problema dell’erosione della costa pontina. Durante l’incontro sono stati illustrati 15 interventi necessari per contrastare il fenomeno, con un investimento complessivo di 11,4 milioni di euro. Alla riunione hanno partecipato numerosi amministratori della provincia di Latina, che hanno ascoltato le proposte e le stime sui lavori da realizzare per arginare l’erosione.

Il problema dell’erosione della costa pontina sul tavolo della Regione Lazio. Il tema è stato discusso in commissione Tutela del territorio, presieduta da Nazzareno Neri, ed è stato fatto il punto sulla situazione alla presenza anche di molti amministratori della provincia di Latina e di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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