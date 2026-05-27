Era pronto a scappare a Caracas Zapatero preso con rubini e smeraldi

Da laverita.info 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex leader politico spagnolo è stato indagato per traffico di influenze, tangenti e attività illecite. Secondo le indagini, avrebbe pianificato di fuggire a Caracas con un carico di rubini e smeraldi. La vicenda riguarda anche accuse di coinvolgimento in affari illeciti e corruzione. Le autorità stanno approfondendo i dettagli delle accuse e le eventuali connessioni con altri soggetti. La notizia si aggiunge a un filone di inchieste su presunti traffici e pratiche illecite legate a figure politiche.

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Gli hanno fatto le scarpe. José Luis Zapatero, il calzolaio della politica più amato dalla sinistra italiana, è tornato sulla Terra dal Parnaso del socialismo per affrontare una volgare faccenda giudiziaria. Da giorni un’inchiesta sul salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra e sui rapporti (fondi neri) con la dittatura madurista del Venezuela svolazzava sulla fronte spaziosa dell’ex premier spagnolo. Ma a fare rumore presso i nostalgici del progressismo salvifico è stata la svolta delle ultime ore: in una perquisizione nel suo ufficio a Madrid, - calle Ferraz, stesso indirizzo del quartier generale socialista - ieri la polizia ha trovato una cassaforte che brillava di luce propria. 🔗 Leggi su Laverita.info

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