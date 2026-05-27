Il sindaco ha presentato un progetto per rinnovare la città, puntando a integrare il patrimonio storico con nuove aree di sviluppo. Il piano include interventi di riqualificazione urbana, miglioramenti nelle infrastrutture e la valorizzazione del centro storico. È previsto un incremento delle aree verdi e spazi pubblici, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità. La proposta si basa su un piano di investimenti pubblici e privati volto a favorire la crescita sostenibile. I dettagli sono stati illustrati in una conferenza pubblica.

Una Nuova Visione di Manfredonia, una riconciliazione tra città storica, espansione contemporanea e qualità. la Manfredonia attuale è cresciuta per comparti isolati, spesso costruiti per addizione, senza un vero disegno urbano continuo. Il risultato è una città “a macchie”, dove molti quartieri funzionano come dormitori separati dal centro e tra loro. L'intuizione è non espandere ancora la città, ma cucire ciò che già esiste. Non un solo centro storico che accentra tutto, ma una costellazione di quartieri vivi. Oggi molte zone costiere sono separate dalla viabilità o poco integrate col nuovo tessuto urbano. I terreni incolti che oggi sembrano “assenze” possono diventare il vero patrimonio urbano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Enzo Renato: “Una nuova visione di Manfredonia”

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